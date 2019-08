Stand: 14.08.2019 08:41 Uhr

Harley Days und Schlagermove: Wenig Beschwerden

Viel Müll, viele Abgase und knatternde Motoren, Wildpinkler und überfüllte Straßen: Gründe gibt es genug, um sich über die Mega-Partys auf Hamburgs Straßen aufzuregen. Und auch wenn es zahlreiche Hamburger gibt, die von den Großveranstaltungen nicht begeistert sind: Nur sehr wenige haben ihren Ärger in diesem Jahr auch bei den Behörden gemeldet. Gerade einmal elf Beschwerden sind gegen das Motorradtreffen Harley Days eingegangen - 16 waren es gegen den Schlagermove.

So heißt es in der Antwort des Senats auf eine Anfrage des linken Bürgerschaftsabgeordneten Stephan Jersch. Der Linken-Politiker zeigte sich von der geringen Zahl der Beschwerden überrascht und versicherte: "Der Unmut ist deutlich zu spüren."

Zusammen fast eine Million Besucher

Zu den Harley Days kamen nach Angaben der Veranstalter vom 28. bis zum 30. Juni insgesamt rund 600.000 Besucher. Die Polizei zählte auf dem Großmarktgelände 128.000 Personen mit rund 45.000 Motorrädern. Der Schlagermove lockte am 12. Juli rund 350.000 Besucher an. Die Hamburger Hotels seien an dem Wochenende sehr gut ausgelastet gewesen, hieß es.

Senat: "Kein Overtourism" in Hamburg

Der Senat sieht keine Anzeichen für einen "Overtourism" in Hamburg. Die Zahl der Übernachtungen pro 1.000 Einwohner habe 2018 in Kopenhagen, Frankfurt, Barcelona, München, Wien und Berlin deutlich über der von Hamburg gelegen. Eine Beurteilung der ökologischen Auswirkungen der Großveranstaltungen sei nicht möglich.

Feuerwehr: Aufwand bleibt konstant

Laut Hamburger Feuerwehr ist der Arbeitsaufwand der Einsatzkräfte beim Schlagermove seit einigen Jahren konstant, bei den Harley Days sogar rückläufig. Den Müll der Besucher lassen die Veranstalter auf eigene Kosten von einer Tochter der Hamburger Stadtreinigung entsorgen.

Die Harley Days werden seit 2003 in der Hansestadt ausgerichtet. Aus Lärmschutzgründen war die Veranstaltung 2010 von der Reeperbahn auf das Großmarktgelände gezogen. Der Vertrag hierfür gilt noch bis 2020. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an den Harley Days, weil sie zu viel Lärm und Abgase in die Stadt brächten. Auch über den Schlagermove äußerten sich Bewohner von St. Pauli verärgert.

