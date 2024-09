Stand: 24.09.2024 15:22 Uhr Hanseatische Lehrstellenbörse in der Handelskammer

In der Hamburger Handelskammer hat am Dienstag die zweitägige Hanseatische Lehrstellenbörse begonnen. Rund 100 Betriebe und Institutionen informieren dort über mehr als 120 Ausbildungsberufe. Mit dabei sind unter anderem die Handwerkskammer, die Stadtreinigung, das Hauptzollamt sowie der Hamburg Airport. Für die Bewerberinnen und Bewerber gibt es unter anderem Vorträge und einen Bewerbungsmappen-Check. Zahlreiche Ausbildungsplätze in Hamburg sind noch unbesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.09.2024 | 15:00 Uhr