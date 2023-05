Stand: 06.05.2023 19:51 Uhr Hanfverband Hamburg demonstriert für Cannabis-Legalisierung

In der Neustadt hat am Sonnabend der Hanfverband Hamburg für die Legalisierung von Cannabis demonstriert. Unter dem Motto "Legalisieren statt Inhaftieren" startete die Demo mit einer Kundgebung am Gänsemarkt. Die Polizei zählte fast 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit dem bundesweiten "Global Marihuana March" sollte in Hamburg und 18 weiteren Städten am Sonnabend Druck auf die Regierung gemacht werden, weil viele Fragen bezüglich der geplanten Cannabis-Legalisierung noch offen seien. Vom Gänsemarkt aus zogen dieDemonstrantinnen und Demonstranten weiter in Richtung Feldstraße.

