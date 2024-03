Hamburgs Studierende: Semesterticket wird zum Deutschlandticket Stand: 03.03.2024 19:15 Uhr Gute Nachrichten für Hamburgs Studierende: Das Semesterticket wird zum hvv-Deutschlandticket. Und zwar schon zum jetzt beginnenden Sommersemester.

Damit können Hamburger Studierende dann bundesweit im Nah- und Fernverkehr für 29,40 im Monat unterwegs sein - und damit deutlich günstiger als bisher. Bislang zahlten sie für das Semesterticket, das nur im Bereich des Hamburger Verkehrsverbunds (hvv) gültig ist, 194 Euro - also rund 32 Euro pro Monat. Wer es deutschlandweit nutzen wollte, brauchte ein kostenpflichtiges Update. Damit sei nun Schluss, sagt Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

"Win-win-Situation für alle"

Studierende in Hamburg sparen so pro Semester rund 120 Euro. "Eine Win-win-Situation für alle", so Tjarks. Die jungen Menschen würden dem ÖPNV erhalten bleiben und könnten nun bundesweit mit Bus und Bahn unterwegs sein. Das Deutschlandticket zahle auf die Mobilitätswende ein und der Wissenschaftsstandort Hamburg werde gestärkt. "Der entscheidende Punkt ist: Die Studierenden können damit deutschlandweit mobil sein und ich glaube, das ist gerade für diese Personengruppe ein großer Vorteil", sagte Tjarks dem Hamburg Journal.

Angebot erreicht 85.000 Menschen

Die Hansestadt gehört zu den ersten deutschen Großstädten, die ein solches Deutschlandticket für Studierende anbieten. Knapp 85.000 Menschen an 25 Hochschulen in der Stadt können das Ticket nutzen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.09.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Öffentlicher Nahverkehr