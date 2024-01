Verkehrsstatistik: HVV- und Auto-Nutzung haben in Hamburg zugenommen Stand: 26.01.2024 12:40 Uhr Bus und Bahn sind die großen Gewinner im Hamburger Stadtverkehr. Im vergangenen Jahr nahm die Zahl der Fahrgäste im HVV um 15 Prozent zu, wie eine Statistik der Verkehrsbehörde ergab. Der Radverkehr verzeichnete dagegen einen Rückgang.

Überraschend sank die Zahl der in Hamburg mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer um vier Prozent, nachdem er zuvor immer angestiegen war. Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) will das nicht überbewerten: "Das lässt sich relativ leicht erklären, wir hatten 40 Prozent mehr Regentage als im Jahr 2022."

Mehr Radfahrende als vor Corona

Verglichen mit 2019 vor Corona ist der Fahrradanteil um 28 Prozent gewachsen. Seit Corona wird also weniger Auto gefahren. Im letzten Jahr gab es erstmals ein Plus beim Autoverkehr von 1,7 Prozent. Sieger sei allerdings der HVV, so Tjarks: "Der ÖPNV hat um 15 Prozent zugelegt. Wäre das Deutschlandticket für das ganze Jahr gültig gewesen, wäre der Balken noch größer gewesen."

Ab Mai konnte der HVV so seine Abo-Zahl auf 912.000 hochschrauben. Die Mobilitätswende funktioniere also, stellte Tjarks fest.

