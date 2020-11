Hamburgs Geflügel muss wieder in die Ställe Stand: 13.11.2020 06:11 Uhr Vier Jahre nach dem letzten Ausbruch ist jetzt auch in Hamburg wieder die Geflügelpest bei Wildvögeln nachgewiesen worden. Die Bezirke haben deshalb eine Allgemeine Stallpflicht etwa für Hühner, Enten und Gänse angeordnet.

Für die Alsterschwäne heißt das: Sie müssen wohl einige Tage früher als geplant ins Winterquartier. Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß bereitet schon das Einfangen vor. Möglicherweise müssen die 120 Tiere dann auch wieder in einem Zelt untergebracht werden, wie schon im Winter 2016/2017.

AUDIO: Geflügelpest in Hamburg - Stallpflicht (1 Min)

Bald wieder Katzen im Haus und Hunde an der Leine lassen?

Auch damals war der Erreger H5N8 bei mehreren toten Wildvögeln nachgewiesen worden. Als Konsequenz durften Katzen nicht mehr frei laufen und Hunde mussten an der Leine bleiben. In Schleswig Holstein gelten diese Regeln schon wieder. In Hamburg sind bisher vier Geflügelpest-Fälle bekannt. Breitet sich der Erreger weiter aus, sind strengere Maßnahmen nicht ausgeschlossen, heißt es von der Verbraucherschutzbehörde.

Übertragungen des Virus auf den Menschen sind bisher nicht bekannt. Kranke oder tote Vögel sollten trotzdem nicht mit bloßen Händen angefasst werden. Geflügelfleisch und Eier aus dem Handel können aber weiter ohne Bedenken gegessen werden.

Bei größeren toten Vögeln das Amt informieren

Die Behörde macht darauf aufmerksam, dass einzelne tote Spatzen oder Amseln im Garten kein Grund zur Sorge seien. Verendete Vögel können, wenn sie auf einem Privatgrundstück gefunden werden, mit Handschuhen oder Schaufel im Hausmüll entsorgt werden. Bei mehreren toten Vögeln an einem Ort oder Kadavern von größeren Vögeln wie Gänsen, Schwänen, Enten oder Greifvögeln sollte das örtlich zuständige Verbraucherschutzamt informiert werden.

