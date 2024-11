Stand: 07.11.2024 12:43 Uhr Hamburger Tafel: 50 Tonnen Lebensmittel in Einkaufszentren gesammelt

Die Hamburger Tafel hat eine erfolgreiche Bilanz des Projekts "Hamburg United" in sechs Hamburger Einkaufszentren gezogen. Insgesamt seien 50.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Das ganze Jahr über hatte es Charity-Mitmachaktionen zugunsten der Hamburger Tafel gegeben. Tafel-Botschafter Jörg Pilawa gab das Ergebnis der Aktion am Donnerstag in der Europa Passage bekannt. Zusätzlich hatte es von April bis Oktober an jedem ersten Sonnabend im Monat in jedem der Einkaufszentren Lebensmittel-Sammelaktionen für bedürftige Menschen gegeben. Insgesamt kamen dabei rund 50 Tonnen Lebensmittel zusammen.

