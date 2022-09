Stand: 18.09.2022 14:18 Uhr Hamburger Polizei holt zwei Raser aus dem Verkehr

Die Polizei hat in Hamburg-Stellingen zwei Raser unter Rauschmitteln gestellt. Laut Polizei war am Sonnabend ein betrunkener 34-Jähriger mit 106 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 50 unterwegs. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass er wegen Trunkenheit am Steuer keinen Führerschein besitzt. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Ein weiterer Raser war am Sonntagmorgen in Hamburg-Stellingen unterwegs. Der 31-Jährige fuhr auf der A7 und der A23 bis zu 90 km/h schneller als erlaubt. Auch den 31-Jährigen erwarten mehrere Ermittlungsverfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.09.2022 | 14:00 Uhr