Stand: 10.12.2019

Hamburger Mietervereine starten Volksinitiativen

Hamburger Mietervereine starten zwei Aufsehen erregende Volksinitiativen. Wie NDR 90,3 erfuhr, fordern sie vom Senat, auf städtischen Grundstücken nur noch Sozialwohnungen zu bauen. Ihren Vorstoß unterschreiben der "Mieterverein zu Hamburg" und der eher linksorientierte Verein "Mieter helfen Mietern" kämpferisch: "Keine Profite mit Boden und Miete".

Verkauf städtischen Bodens verhindern

Mit Hilfe der Hamburger Wahlberechtigten wollen die Vereine den Senat zu einer anderen Bau- und Bodenpolitik zwingen. Am Donnerstag stellen sie zwei Volksinitiativen dazu vor. Die erste soll den Verkauf städtischen Bodens verhindern. Grundstücke wären dann nur im Erbbaurecht zu vergeben. Unternehmen wie die SAGA müssten ihre Wohnungen auf Grundstücken bauen, für die sie für 70 bis 100 Jahre Pacht an die Stadt zahlen. Siegmund Chychla vom "Mieterverein zu Hamburg" sagte NDR 90,3, die Stadt müsse ihren Boden hüten, in Quartieren mit 100 Prozent Sozialwohnungen entstünden keine Ghettos.

Volksinitiative braucht 10.000 Unterschriften

Mit der zweiten Volksinitiative wollen die Mietervereine erreichen, dass auf städtischem Grund nur noch Sozialwohnungen gebaut werden. Hamburgs bundesweit kopierter Drittelmix, je ein Drittel Sozial-, frei finanzierte und Eigentumswohnungen, wäre vom Tisch, obwohl Eigentums- und frei finanzierte Wohnungen häufig zur Gegenfinanzierung günstiger Wohnungen nötig sind. Als erstes braucht die Volksinitiative 10.000 Unterschriften. Volksinitiativen können zum Volksentscheid führen, wenn der Senat nicht einlenkt.

Bislang keine größeren Eingriffe in den Wohnungsmarkt

Starke Eingriffe in den Wohnungsmarkt, wie die Mietpreisbremse in Berlin, hat in Hamburg das "Bündnis fürs Wohnen" bislang verhindert. Dort sitzen Stadt, Wohnungsbaufirmen und Mietervereine an einem Tisch und wollen jährlich den Bau von mehr als 10.000 Wohnungen erreichen.

