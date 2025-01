Stand: 05.01.2025 06:13 Uhr Hamburger Kultclub Molotow vermisst Schild

Dem Musikclub Molotow ist an Silvester wichtiges Inventar abhandengekommen. "Jemand hat in der Silvester Nacht das Schild von unserer Bühne mitgenommen", schrieben die Betreiber auf Instagram. Die Betreiber bitten, es wieder zurück zu bringen - an dem Schild würden viele Erinnerungen hängen. Und es soll unbedingt mit an den neuen Standort in Hamburg wandern. Der Club zieht Anfang dieses Jahres um in die Reeperbahn 136.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.01.2025 | 18:00 Uhr