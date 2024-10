Stand: 16.10.2024 08:26 Uhr Hamburger Justiz will Einsatz von KI testen

Bei der Hamburger Justiz könnte Künstliche Intelligenz (KI) möglicherweise die Aktenberge verkleinern. Demnächst soll ein Assistenzsystem am Landgericht erprobt werden. Das System soll erkennen, ob es sich bei eingehenden Dokumenten in Zivilsachen zum Beispiel um eine Klage oder ein Gutachten handelt und von welcher Partei es eingereicht wurde. Bei Bedarf könne die KI auch große Dokumente in einzelne aufteilen, sagte ein Sprecher der Justizbehörde. Die Anwendung soll die Beschäftigten in den Geschäftsstellen entlasten und dazu beitragen, dass Verfahren schneller bearbeitet werden können.

