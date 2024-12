Stand: 17.12.2024 06:52 Uhr Hamburger Innenstadt: Weihnachtsgeschäft läuft bislang noch schleppend

Das Weihnachtsgeschäft in der Hamburger Innenstadt läuft offenbar bislang schleppend. Wegen des Schmuddelwetters seien zunächst nicht so viele Menschen in die Stadt gekommen, sagte City-Managerin Brigitte Allkemper NDR 90,3. "Der viele Regen und die Temperaturen, die doch den einen oder anderen davon abgehalten haben, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, haben das Geschäft schon beeinflusst", sagte sie. Nun würden die Umsätze jedoch anziehen. Allkemper hofft, dass die Händlerinnen und Händler in der letzten Woche vor heiligabend noch gute Geschäfte machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.12.2024 | 06:30 Uhr