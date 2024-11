Stand: 04.11.2024 15:54 Uhr Hamburger Hochbahn erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Die Hamburger Hochbahn erhält den diesjährigen Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Der Preis wird in diesem Jahr das 17. Mal verliehen und zeichnet wegweisende Projekte für eine nachhaltige Zukunft aus. Die Hochbahn bekommt den Preis für den Ausbau und die Automatisierung des U-Bahnnetzes. Dadurch soll die Kapazität erhöht und die Energieeffizienz verbessert werden. Die Verleihung soll am 28. November in Düsseldorf stattfinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.11.2024 | 15:00 Uhr