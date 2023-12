Neue Landstromanlage am Kreuzfahrtterminal Steinwerder Stand: 22.12.2023 12:24 Uhr Starkstrom statt Schiffsdiesel: Die Luft im Hamburger Hafen könnte bald etwas sauberer werden. Denn am Kreuzfahrtterminal Steinwerder gibt es eine neue Landstromanlage.

Kreuzfahrtschiffe sind wie eine schwimmende Stadt - und entsprechend groß ist ihr Energiehunger. Am Kreuzfahrtterminal Steinwerder kann dieser Energiehunger jetzt mit Starkstrom gestillt werden - Strom mit mehreren Megawatt Leistung. Wie das technisch geht - damit hat Hamburg schon seit 2017 Erfahrung: Vor sechs Jahren ging in Altona die erste Landstromanlage in Betrieb.

Mehrheit der Kreuzfahrtschiffe mit Ökostrom versorgen

An dieser Anlage gab es anfangs viel Kritik - denn nur wenige Kreuzfahrtschiffe konnten sie nutzen. Das hat sich nach Angaben der Hamburger Wirtschaftsbehörde inzwischen geändert: Für das kommende Jahr rechnet sie damit, dass die Mehrheit der Kreuzfahrtschiffe während der Liegezeit im Hamburger Hafen mit Ökostrom versorgt werden.

Regelbetrieb der Landstromanlage 2024

Damit können viele Tonnen Diesel gespart werden, die bislang für die Stromversorgung an Bord verbraucht wurden. Die neue Anlage am Kreuzfahrttermial Steinwerder läuft bereits im Testbetrieb, Anfang kommenden Jahres soll sie in den Regelbetrieb gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.12.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Schifffahrt Hamburger Hafen