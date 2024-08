Stand: 24.08.2024 20:16 Uhr Hamburger Gymnasien: Prüfungen zum Mittelstufen-Abschluss entfallen

Hamburgs Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) will an Gymnasien die Prüfungen zum Abschluss der Mittelstufe in der zehnten Klasse abschaffen. Mit den Klausuren in Deutsch, Mathe und Englisch sollte herausgefunden werden, ob die Schüler eher in Richtung mittleren Schulabschluss oder Abitur gehen. Bekeris sagte dem "Hamburger Abendblatt", dass es aufgrund von Leistungsstudien über die Klassenstufen hinweg möglich sei, die Entwicklung auch ohne Prüfungen beurteilen zu können.

