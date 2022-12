Hamburger Flughafen: Passagierzahlen haben sich verdoppelt Stand: 09.12.2022 06:19 Uhr Am Hamburger Flughafen werden in diesem Jahr etwa doppelt so viele Passagiere gezählt wie im vergangenen. Dennoch liegen die Zahlen deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau - und das wird auch im kommenden Jahr nicht erreicht.

Das Jahr 2022 hat es in sich gehabt, sagte Flughafenchef Michael Eggenschwiler im Luftfahrtpresseclub am Donnerstagabend. Kofferchaos, stundenlange Staus vor den Sicherheitskontrollen, so viele verspätete Flugzeuge wie lange nicht mehr. Aber nachdem der Flugverkehr durch die Corona-Pandemie fast zum Erliegen gekommen ist, sind allein im Oktober rund 1,2 Millionen Menschen von Fuhlsbüttel aus gestartet oder auch dort angekommen. An einigen Tagen sogar mehr als vor Corona.

Verluste von etwa 40 Millionen Euro

Trotzdem fehlt zu den Zahlen vor der Pandemie mehr als ein Drittel. Der Flughafen macht das dritte Jahr mit seinem Betrieb Verluste - diesmal voraussichtlich um die 40 Millionen Euro. Und wegen der hohen Energiepreise dürfte die Bilanz auch im kommenden Jahr negativ ausfallen.

Fliegen ist teurer geworden

Gestiegen sind auch die Preise für Flugtickets, im zurückliegenden Sommer etwa um ein Viertel. Mit einem ähnlichen Sprung der Flugpreise rechnet Eggenschwiler im kommenden Jahr aber nicht noch einmal. "Die werden sicherlich auf in etwa diesem Niveau bleiben, wo genau ist schwierig zu sagen, aber dass es teurer geworden ist, ist Fakt. Und ich glaube, es ist auch richtig so, dass Fliegen seinen Preis hat und dass wir wegkommen von diesen vermeintlichen Billig-Billig-Angeboten", so der Flughafenchef.

Neue Flugverbindungen von Hamburg aus geplant

Im kommenden Sommer soll der Flugplan ausgeweitet werden. Neue Linienverbindungen gibt es dann unter anderem nach Bilbao in Spanien, die isländische Hauptstadt Reykjavik, nach Graz in Österreich und Genf in der Schweiz. Hoffnung macht sich Eggenschwiler auch auf neue Scanner für das Handgepäck. Sie sollen das Auspacken von Laptops und Flüssigkeiten überflüssig machen und so für schnellere Abläufe sorgen.

Weitere Informationen Hamburger Flughafen: Nächtliche Verspätungen nehmen zu Nach 23 Uhr sollen am Helmut-Schmidt-Airport in Hamburg eigentlich keine Flugzeuge mehr starten oder landen. (04.11.2022) mehr Vom Zeppelin zum Airbus: Hamburgs Flughafen 1911 entsteht vor den Toren Hamburgs ein Landeplatz für Luftschiffe. Am 10. Januar hat der Flughafen der Hansestadt seinen 110. Geburtstag gefeiert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.12.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr