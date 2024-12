Stand: 15.12.2024 07:30 Uhr Hamburger Basketballer triumphieren in Vechta

Den Veolia Towers Hamburg ist im Kampf um die Play-Ins in der Basketball-Bundesliga ein wichtiger Erfolg gelungen. Bei dem zuletzt viermal in Folge siegreichen Team von Rasta Vechta gewann die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 79:69 (40:35) und feierte damit zugleich im fünften Auswärtsspiel in dieser Saison den ersten Triumph in der Fremde. Bester Werfer aufseiten der Gäste war Brae Ivey (27 Punkte).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.12.2024 | 08:00 Uhr