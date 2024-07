Hamburger Abiturnoten etwas schwächer als im Vorjahr Stand: 16.07.2024 15:03 Uhr Der erste Abitur-Jahrgang ohne Corona-Erleichterungen hat in Hamburg etwas schlechter abgeschnitten. Der Notenschnitt von 2,36 ist aber immer noch besser als beim letzten Vor-Corona-Jahrgang 2019.

Nach dem Wegfall aller Erleichterungen haben die jetzigen Abiturienten und Abiturientinnen etwas schlechter abgeschnitten als die Jahrgänge während der Pandemie - aber besser als der letzte vor der Pandemie. Insgesamt waren 9.710 Schülerinnen und Schüler zu den Abiturprüfungen angetreten. Laut Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) haben 94,9 Prozent von ihnen das Abitur bestanden, nach 96,7 Prozent im Vorjahr.

Notendurchschnitt schlechter als während der Pandemie

Nach vorläufigen Zahlen der Schulbehörde liegt der Notendurchschnitt insgesamt bei 2,36. Während der Abiturjahre mit Corona-Erleichterungen waren die Durchschnittsnoten den Angaben zufolge zwischen 2,27 und 2,31 - und damit minimal besser. Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 war sie mit 2,42 etwas schlechter. Das endgültige Ergebnis soll zu Beginn des kommenden Schuljahres vorliegen. Ähnliche Trends gab es laut Schulbehörde in Niedersachsen und Bayern. An den Hamburger Gymnasien lag die durchschnittliche Abiturnote bei 2,25, an den Stadtteilschulen bei 2,52 und an den Beruflichen Gymnasien bei 2,54.

Weniger Bestnoten als zuletzt

28,6 Prozent der Abiturientinnen und Abiturienten haben nach Angaben der Schulbehörde einen Einser-Schnitt, 49,6 Prozent einen Zweier-Schnitt und 21,7 Prozent einen Notendurchschnitt unter der Durchschnittsnote drei geschafft. "234 Mal wurde die Bestnote 1,0 vergeben - an insgesamt 83 Schulen. Im letzten Jahr waren es 264 Mal", so Bekeris. Damit sei der langjährige Trend zu immer mehr Bestnoten erstmals abgeschwächt, aber noch immer auf einem sehr hohen Niveau. "Auffällig ist: 61,3 Prozent der besonders guten Abiturnoten gingen an weibliche Prüflinge, während umgekehrt 54,2 Prozent der eher schlechten Abiturnoten an männliche Prüflinge ging", so die Senatorin weiter.

Mädchen schon lange besser als Jungen

Dass Mädchen generell besser abschneiden, sei seit Jahren so und liege wohl am individuellen Ehrgeiz. Behördensprecher Peter Albrecht sprach von einer "unterschiedlichen Anstrengungsbereitschaft", die bei Jungen vor allem in der Abiturphase oft nicht so ausgeprägt sei. Die meisten 1,0er-Abiture - insgesamt waren es zehn - gab es am Gymnasium Altona, gefolgt von jeweils neun an der Gelehrtenschule des Johanneums in Winterhude, am Marion-Dönhoff-Gymnasium in Blankenese und im Walddörfer-Gymnasium in Volksdorf.

Bester Abiturschnitt am Gymnasium Oberalster

Die besten Abiturzeugnisse an den staatlichen Gymnasien gab es mit einem Notenschnitt von 1,94 am Gymnasium Oberalster in Sasel, am Gymnasium Eppendorf mit 2,0 sowie am Christianeum in Othmarschen mit 2,02. Bei den Stadtteilschulen stachen vor allem die Stadtteilschule Winterhude mit einem Schnitt von 2,10, die Stadtteilschule Bergstedt mit 2,31 sowie die Max-Brauer-Schule in Ottensen/Bahrenfeld mit 2,33 hervor. Die meistgewählten Prüfungsfächer im schriftlichen Abitur waren laut Bekeris Englisch, Deutsch und Biologie, am wenigsten nachgefragt - nämlich nur von vier beziehungsweise zwei Schülern - waren die Fächer Chinesisch und Portugiesisch. Generell seien die Ergebnisse in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik etwas schwächer ausgefallen als im Vorjahr.

Besonders beliebte Prüfungsfächer: Englisch und Deutsch

Die mit Abstand beliebtesten Prüfungsfächer waren in diesem Jahr Englisch und Deutsch. In diesen Fächern wurden jeweils 6.000 bis 7.000 Klausuren geschrieben. In Hamburg eher eine exotische Wahl sind hingegen andere Fremdsprachen: Insgesamt weniger als 20 Schülerinnen und Schüler haben sich in Polnisch, Chinesisch, Italienisch und Portugiesisch prüfen lassen. Rund 10.000 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr in der Stadt ihr Abitur gemacht - an insgesamt 146 Schulen.

