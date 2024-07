Abi-Zeugnisse: Hamburger Schulen entlassen Absolventen Stand: 12.07.2024 13:01 Uhr Herzlichen Glückwunsch an die Hamburger Abiturientinnen und Abiturienten! Am Freitag bekamen auch die letzten ihre Zeugnisse überreicht.

Die ersten Schülerinnen und Schüler haben ihre Zeugnisse schon am Mittwoch bekommen, heute entlassen auch die letzten Schulen ihre Absolventinnen und Absolventen offiziell. Es war nach drei Jahren mit Corona-Einschränkungen der erste Jahrgang ohne Erleichterungen bei den Abschlussprüfungen. "Wir sind gespannt, ob sich das im Notenschnitt widerspiegelt", heißt es aus der Schulbehörde.

Deutsch und Englisch beliebteste Fächer in Hamburg

Die wertet gerade alle Abitur-Daten aus, die Ergebnisse soll es dann kommende Woche geben. Schon jetzt ist klar: Die mit Abstand beliebtesten Prüfungsfächer waren in diesem Jahr Englisch und Deutsch. In diesen Fächern wurden jeweils 6.000 bis 7.000 Klausuren geschrieben.

Andere Fremdsprachen eine exotische Wahl

In Hamburg eher eine exotische Wahl sind hingegen andere Fremdsprachen: Insgesamt weniger als 20 Schülerinnen und Schüler haben sich in Polnisch, Chinesisch, Italienisch und Portugiesisch prüfen lassen.

Rund 10.000 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr in der Stadt ihr Abitur gemacht - an insgesamt 146 Schulen.

