Hamburg will deutlich mehr Schulden tilgen

Hamburg passt Haushaltspläne an

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.08.2019 15:00 Uhr Autor/in: Frerichs, Volker

Hamburg will mehr Schulden tilgen als ursprünglich geplant - und zwar 240 Millionen Euro mehr. So will die Stadt Reserven bilden. Volker Frerichs berichtet.