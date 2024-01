"Hamburg steht auf": Demo wird auf den Jungfernstieg verlegt Stand: 18.01.2024 20:39 Uhr Unter dem Motto "Hamburg steht auf - gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke" ist am Freitag um 15.30 Uhr eine große Kundgebung in Hamburg geplant. Allerdings kann sie nicht wie geplant auf dem Rathausmarkt stattfinden.

Wie die Hamburger Polizei am Donnerstagmittag bestätigte, wird die Kundgebung auf den Jungfernstieg verlegt. Hintergrund ist, dass die AfD für Freitagnachmittag im Rathaus eine Fraktionssitzung angesetzt hat. Das Hamburgische Bannkreisgesetz schreibt vor, dass keine Versammlungen vor dem Rathaus zulässig sind, wenn dort Sitzungen stattfinden. Das betreffe einen Umkreis von 350 Metern rund um das Rathaus, sagt eine Sprecherin der Hamburgischen Bürgerschaft.

Veranstalter erwarten 10.000 Teilnehmer

Die Veranstalterinnen und Veranstalter erwarten derweil inzwischen rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, anfangs war noch von 2.000 die Rede. Der Verein Unternehmer ohne Grenzen, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland und der DGB Hamburg als Organisatoren gehen davon aus, dass das Vorgehen der AfD die Entschlossenheit der Zivilgesellschaft nur stärken werde. Diese Attacke überrasche nicht, erklärten sie. "Die AfD nutzt demokratische Instrumente aus, um Grundrechte auszuhebeln. Sie zeigt einmal mehr, dass sie die Demokratie verachtet."

Breites Bündnis ruft zur Teilnahme auf

Zu der Demonstration am Freitag ruft neben den Organisatoren ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Kulturschaffenden, Wirtschaftsverbänden und Vereinen auf. Auch Prominente wie die Hamburger Ehrenbürger Udo Lindenberg und John Neumeier sind dabei. Ebenso der Präsident des FC St. Pauli, Oke Göttlich, sowie Vertreterinnen und Vertreter des Hamburger Sportbunds. Die organisierten Fans des FC St. Pauli, des Hamburger SV und von Altona 93 haben auch dazu aufgerufen, gegen rechte Hetzte zu demonstrieren.

Karin Beier, Intendantin des Deutschen Schauspielhauses, zählt ebenfalls zu den Unterstützerinnen: "Das rechtsradikale Gedankengut tritt in unserer Gesellschaft immer schamloser zutage. Diese Situation ist tatsächlich gefährlich und wir müssen dagegen aufstehen und aufbegehren und zwar jetzt und alle", sagte sie NDR 90,3.

Rede von Bürgermeister Tschentscher angekündigt

Viel Unterstützung kommt auch aus der Politik. Die SPD-Fraktion ruft alle Hamburgerinnen und Hamburger auf, sich an der Demonstration zu beteiligen, auch Grüne und Linke. Reden werden unter anderem Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (beide SPD). Die amtierende Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Kirsten Fehrs, soll ebenfalls das Wort ergreifen. Auch die Hamburger Band Kettcar und der Musiker Stefan Gwildis stehen auf der Bühne.

Mitorganisator Abaci: "Demokratie ist in Gefahr"

Mitorganisator der Kundgebung ist Kazim Abaci, Vorstand des Vereins Unternehmer ohne Grenzen und SPD-Politiker: "Unsere parlamentarische Demokratie ist in Gefahr. Es ist höchste Zeit, dass die Mitte unserer Gesellschaft endlich aufwacht und aufsteht", sagte er.

Proteste nach Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen

Nach einem Treffen von Rechtsextremen mit Politikern und Politikerinnen von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa, über das zuerst das Recherchenetzwerk Correctiv berichtet hatte, haben bundesweit bereits Tausende Menschen gegen Pläne zur Ausbürgerung von Menschen mit Migrationsgeschichte protestiert - auch in Hamburg. In Köln gingen am Dienstagabend so viele Menschen auf die Straße, dass die Route der Demonstration durch die Innenstadt kurzfristig geändert werden musste. Mehr als 30.000 Menschen kamen zusammen, schätzt die Polizei.

