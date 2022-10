Hamburg plant Zusatzausgaben über 450 Millionen Euro ein

Stand: 04.10.2022 16:35 Uhr

450 Millionen Euro - so viel Geld will der Hamburger Senat in diesem Jahr zusätzlich ausgeben, um unter anderem die Folgen der Energiekrise abzufedern. Die Bürgerschaft muss dem allerdings noch zustimmen.