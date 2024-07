Stand: 17.07.2024 20:47 Uhr Hamburg bekommt nach den Ferien acht neue Schulen

Nach den Sommerferien werden acht neue Schulen in Hamburg ihren Betrieb aufnehmen. Sie sind Teil des aktuellen Schulentwicklungsplans aufgrund der steigenden Zahlen von Schülern und Schülerinnen. Dabei handelt es sich um zwei Grundschulen in Barmbek-Süd und Fuhlsbüttel, zwei Gymnasien in Eilbek und Neugraben sowie vier Stadtteilschulen in Bramfeld, Neugraben-Fischbek, Schnelsen und Winterhude.

