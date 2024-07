Acht neue Schulen in Hamburg starten nach Ferien den Betrieb Stand: 18.07.2024 13:12 Uhr Nach den Sommerferien werden gleich acht neue Schulen in Hamburg ihren Betrieb aufnehmen. Sie sind Teil des aktuellen Schulentwicklungsplans aufgrund der steigenden Zahlen von Schülern und Schülerinnen.

Bei den neuen Schulen, die nach den Ferien in den Betrieb starten, handelt es sich um zwei Grundschulen in Barmbek-Süd und Fuhlsbüttel, zwei Gymnasien in Eilbek und Neugraben sowie vier Stadtteilschulen in Bramfeld, Neugraben-Fischbek, Schnelsen und Winterhude.

Mehr als 40 Schul-Neugründungen geplant

Der aktuelle Schulentwicklungsplan von vor fünf Jahren hat bislang zehn neue Schulen entstehen lassen. Bis in die 2030er-Jahre sind insgesamt mehr als 40 Schul-Neugründungen geplant. Außerdem wird mehr als ein Viertel - nämlich rund 120 - der schon bestehenden Schulen ausgebaut oder erweitert.

Wohldorf-Ohlstedt: Planung für Stadtteilschule startet

Nächstes konkretes Projekt ist eine neue Stadtteilschule in Wohldorf-Ohlstedt. Die soll auf dem Grundstück der dortigen Grundschule am Walde gebaut werden. Die Grundschule bleibt aber auch erhalten. Jetzt startet die konkrete Planung - wenn alles klappt, können in etwa sechs Jahren dann die ersten Kinder dort unterrichtet werden, heißt es von der Schulbehörde.

