Triathlon: Mixed-Staffel-WM auch 2024 in Hamburg Stand: 05.12.2023 15:09 Uhr Der Weltverband hat sich erneut für Hamburg entschieden: Am 13. und 14. Juli macht die World Triathlon Championship Series an der Alster Station. Dann wird auch der WM-Titel bei der Mixed-Staffel vergeben.

Die deutschen Athletinnen und Athleten dürfte es freuen: In diesem Jahr hat das deutsche Quartett Tim Hellwig, Annika Koch, Simon Henseleit und Laura Lindemann nach jeweils 300 m Schwimmen, 6,8 km Radfahren und 2 km Laufen in der Hansestadt triumphiert. Zuvor waren schon von 2013 bis 2020 die besten Mixed-Staffeln der Welt in Hamburg ermittelt worden.

Die Entscheidung im kommenden Jahr fällt am 14. Juli. Das gab die Deutsche Triathlon Union (DTU) am Dienstag bekannt. Demnach hat sich der Vorstand des Weltverbandes am Wochenende für die Hansestadt als WM-Standort ausgesprochen.

"Auszeichnung für Hamburg als Triathlon-Hochburg"

"Die Mixed Relay hat in Hamburg das Licht der Triathlon-WM erblickt und sich bis zur Olympia-Reife entwickelt", freute sich Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote: "Die Rückkehr an ihren Geburtsort ist der Lohn für jahrelange gute Arbeit und eine Auszeichnung für Hamburg als Hochburg des Triathlonsports."

Im kommenden Jahr kommt der Veranstaltung dabei eine ganz besondere Bedeutung zu: Denn die Triathlon-Mixed-Staffel ist seit Tokio olympisch - und Hamburg wird diesmal die letzte Standortbestimmung vor den Sommerspielen sein. Nur zwei Wochen nach dem Wettkampf stehen vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris die Olympischen Spiele an.

