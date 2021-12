Hamburg: Parken wird für Autofahrer künftig deutlich teurer Stand: 07.12.2021 17:52 Uhr In Hamburg werden zum Jahreswechsel die Gebühren für alle Parkzonen erhöht. Die Preise steigen um bis zu 50 Prozent. Die Abfuhr vom Hausmüll und die Gehwegsreinigung wird ebenfalls teurer.

Zwischen einem Euro und drei Euro pro Stunde kostet ein Parkticket bislang am Automaten. Dabei gilt die Regel: Je zentraler man das Auto in Hamburg abstellt, umso teurer wird es. Für alle Parkzonen werden nun die Gebühren um 50 Cent pro Stunde erhöht. Teurer werden auch die Gebühren dafür, wenn man sein Auto als Besucherin oder Besucher in einem Bewohnerparkgebiet abstellt.

Zuletzt hatte die Verkehrsbehörde des Grünen-Politikers Anjes Tjarks scharfe Kritik dafür geerntet, dass die Preise für Anwohnerparkausweise kräftig erhöht werden, und das zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit.

Hausmüll und Gehwegsreinigung wird ebenfalls teurer

Nicht nur Parkgebühren steigen zum Jahreswechsel. Von Grundstücksbesitzerinnen und -besitzern kassiert die Stadtreinigung ab 2022 knapp zwei Prozent mehr, wenn sie dort für die Sauberkeit auf Gehwegen zuständig ist. Hausmüll wird ebenfalls um rund zwei Prozent teurer, das macht im Schnitt für jeden Haushalt etwa vier Euro aus.

