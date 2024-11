Stand: 25.11.2024 07:08 Uhr Hamburg: Neuer Kommandeur für Landeskommando der Bundeswehr

Das Landeskommando der Bundeswehr in Hamburg hat einen neuen Kommandeur. Am Montag tritt der Kapitän zur See, Kurt Leonards, seinen Dienst an der Elbe an. Er löst Kapitän zur See, Michael Giss, ab. Leonards hat zuletzt das Marine-Großmanöver "Northern Coasts" in der Ostsee geleitet. In Hamburg ist er künftig auch für die Bundeswehr-Übungen im Hafen zuständig.

