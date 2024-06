Hamburg: Haushaltsausschuss befasst sich mit MSC-Deal Stand: 11.06.2024 12:19 Uhr Noch vor den Sommerferien soll die Hamburgische Bürgerschaft über den umstrittenen Hafendeal zwischen dem Senat und der Schweizer Reederei MSC abstimmen. Zumindest, wenn es nach dem Senat geht. Heute muss aber zunächst noch der Haushaltsausschuss den Weg dafür frei machen.

Hafenbeschäftigte haben deshalb zu Protesten rund um das Hamburger Rathaus aufgerufen. MSC gehe es ausschließlich um den eigenen Profit, schreiben die Hafenbeschäftigten in einem offenen Brief an MSC und an die Abgeordneten der Bürgerschaft. Versprechen von MSC, Arbeitsplätze und Arbeitnehmerrechte im Hafen zu schützen, seien "leere Floskeln" und "nichts wert". Und: "Auch wenn die Stadt etwas mehr Anteile an der HHLA hat, werde MSC diktieren, wohin es geht", schreiben die Hafenbeschäftigten.

SPD-Politiker Petersen wird gegen Deal stimmen

Der Haushaltsausschuss ist der letzte, der vor der Abstimmung der gesamten Bürgerschaft noch grünes Licht geben muss. Pikant dabei: Der Ausschussvorsitzende, Mathias Petersen (SPD), hat sich bereits mehrfach mit Kritik am Hafendeal zu Wort gemeldet. Er müsse sich schließlich vor seinen Kindern und Enkeln verantworten, so Petersen zuletzt in einer Ausschusssitzung.

Der Sozialdemokrat bemängelt unter anderem, dass die Stadt den Wert der HHLA angeblich nicht ausreichend genug geprüft hat. In der Bürgerschaft dürfte die rot-grüne Koalition nicht auf Petersens Stimme angewiesen sein, da sie insgesamt eine Zwei-Drittel-Mehrheit hat.

