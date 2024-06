Hamburg: Entscheidung über MSC-Deal verschiebt sich Stand: 11.06.2024 20:01 Uhr Eigentlich wollte die Hamburgische Bürgerschaft noch vor dem Sommer den Weg freimachen für den umstrittenen Hafendeal mit der Schweizer Reederei MSC. Nun aber verzögert sich das, weil die Opposition vorher noch eine öffentliche Anhörung durchgesetzt hat.

Ob Hafenarbeiter, Wirtschaftsexperte - oder einfache Bürgerin: Jede und jeder kann sich zu Wort melden, wenn in gut einer Woche die öffentliche Anhörung in der Hamburgischen Bürgerschaft angesetzt ist. Das hat der Haushaltsausschuss am Dienstag beschlossen.

Eigentlich wollten SPD und Grüne dort am Abend eine der letzten Hürden für die finale Abstimmung in der Bürgerschaft aus dem Weg räumen. Das aber muss nun bis nach der Anhörung warten. In der Bürgerschaft wird nun wahrscheinlich erst nach der Sommerpause endgültig abgestimmt.

SPD und Grüne werben um Zustimmung

Vertreter und Vertreterinnen von SPD und Grünen warben unterdessen erneut um Zustimmung dafür, dass MSC knapp die Hälfte am Hamburger Hafenbetreiber HHLA kaufen kann. Diese würden Geld nach Hamburg bringen, sagte Grünen-Co-Fraktionschef Dominik Lorenzen. Das Geschäft sei eine kluge Idee, meinte auch Markus Schreiber von der SPD.

Viel Kritik von der Opposition

Ganz anders sehen das AfD und FDP. Und der Linken-Politiker Norbert Hackbusch sagte, man habe mit Privatisierungen in Hamburg schlechte Erfahrungen gemacht - er erinnerte an Elbtower, Vattenfall und Asklepios. CDU-Finanzpolitiker Thilo Kleibauer findet, MSC kaufe mit seinen Milliardengewinnen aus der Coronazeit "alles, was nicht bei drei auf den Bäumen" sei.

Hafenarbeiter übergaben offenen Brief

Auf dem Rathausmarkt hatten vor der Sitzung des Haushaltsausschusses rund 50 Hafenbeschäftigte demonstriert. Sie übergaben ein Schreiben an den Ausschuss, in dem sie den Hafen-Deal kritisieren. MSC gehe es ausschließlich um den eigenen Profit, heißt es in einem offenen Brief an MSC und an die Abgeordneten der Bürgerschaft. Versprechen von MSC, Arbeitsplätze und Arbeitnehmerrechte im Hafen zu schützen, seien "leere Floskeln" und "nichts wert". Die Gewerkschaft ver.di hatte mehr als 1.000 Unterschriften gesammelt.

