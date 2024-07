Hamburg: Großprojekt für nachhaltige Flugtreibstoffe gestoppt Stand: 28.07.2024 10:11 Uhr Ein Großprojekt zur Herstellung von nachhaltigen Flugtreibstoffen in Hamburg wird nicht weiterverfolgt. Das geht aus einer Antwort des Hamburger Senats auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor.

Im Hamburger Industriegebiet Billbrook und Rothenburgsort sollte eine Anlage für nachhaltige Flugtreibstoffe entstehen, die ein privates Konsortium bauen wollte. Dieses Konsortium hat mitgeteilt, dass es das Projekt von 2022 nicht weiterverfolgen wird, heißt es jetzt in der Senatsantwort laut Linksfraktion.

7.000 Tonnen grüner Kraftstoff ab 2025 benötigt

Aus ihrer Sicht ist damit völlig offen, wie der Bedarf an grünem Kerosin am Hamburger Flughafen gedeckt werden kann. Es zeichneten sich nirgends Lieferanten für 7.000 Tonnen des Kraftstoffes ab, die von 2025 an benötigt würden, sagte der Umweltexperte der Linksfraktion Stephan Jersch. Die geplante Anlage sollte von 2026 an in einer ersten Ausbaustufe mindestens 10.000 Tonnen grünes Kerosin jährlich für den Luftverkehr erzeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.07.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr