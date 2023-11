Hamburger Flughafen plant Umbau für Wasserstoff-Nutzung Stand: 21.11.2023 13:33 Uhr Wasserstoff gilt als unverzichtbar für künftige Flugzeuge. Damit diese Maschinen auch von Hamburg aus starten können, plant der Airport in Fuhlsbüttel einen größeren Umbau und hat dafür einen entsprechenden Fahrplan.

Bereits ab 2025 könnten die ersten Flugzeuge in Hamburg abheben, die ausschließlich mit Wasserstoff betrieben werden - statt wie bisher mit Kerosin. Kleine Maschinen zusnächst, die nur ein Dutzend Passagiere fassen und einige Hundert Kilometer weit kommen. Aber ab 2035 wolle der Flugzeugbauer Airbus die ersten Mittelstreckenjets ausliefern, die mit sogenanntem grünem Treibstoff fliegen, so Flughafenchef Michael Eggenschwiler. Dann benötige der Airport auch einen eigenen Pipelineanschluss für grünen Wasserstoff. Anderenfalls müssten nämlich riesige Mengen an explosivem Wasserstoff per Lastwagen durch die Stadt rollen.

Große Wasserstofftanks auf Airportgelände geplant

Den Planungen hat der Flughafen zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemacht. Demnach sind später auch große Wasserstofftanks auf dem Airportgelände vorgesehen, wie es sie aktuell nur in der Raumfahrt an den Startplätzen für Raketen gibt.

EU: Luftverkehr soll bis 2050 klimaneutral sein

Mit Wasserstoff werden wahrscheinlich vor allem Kurz- und Mittelstreckenjets unterwegs sein. Auf Langstrecken, so das DLR, wird aus Gewchtsgründen weiter Kerosin benötigt, künftig aber synthetisch hergestelltes. Nach Plänen der EU soll der gesamte Luftverkehr bis 2050 klimaneutral sein.

