Hamburg: Drei Verletzte nach Auseinandersetzung am Drob Inn

Bei einer Auseinandersetzung vor der Hamburger Drogenkonsum-Einrichtung Drob Inn sind am Freitagabend drei Männer verletzt worden. Zwei Männer erlitten leichte Stichverletzungen am Oberschenkel und am Rücken. Ein dritter Mann, der mutmaßlich helfen wollte, besprühte sich selbst mit Pfefferspray. Alle drei kamen in ein Krankenhaus.

