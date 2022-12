Hamburg: Bürgerschaft diskutiert Haushalt für 2023 und 2024 Stand: 13.12.2022 06:54 Uhr In der Hamburgischen Bürgerschaft beginnen am Dienstag die dreitägigen Haushaltsberatungen. Die Opposition will den Auftakt zu einer Grundsatzdebatte über die Senatspolitik von SPD und Grünen nutzen.

Mehr als 37 Milliarden Euro will der Senat in den Jahren 2023 und 2024 ausgeben - ein neuer Rekord. Die größten Summen bekommen die Sozial- und Gesundheitsbehörde von Melanie Leonhard und die Schulbehörde von Ties Rabe. Trotz der gestiegenen Ausgaben spricht Finanzsenator Andreas Dressel (alle SPD) davon, dass die Stadt noch einen "Krisenpuffer" habe. Vor allem die Rekordgewinne, die die Containerreederei Hapag-Lloyd derzeit einfährt, helfen dem Haushalt der Stadt. Hamburg könne deshalb - anders als andere Bundesländer - voraussichtlich ohne neue Schulden auskommen, so Dressel.

Etliche Zusatz- und Änderungsanträge

Die Bürgerschaftsfraktionen haben in den vergangenen Wochen noch zahlreiche Zusatzanträge zum Plan des Senats eingebracht. Allein SPD und Grüne wollen noch einmal mehr als 50 Millionen Euro obendrauf satteln, unter anderem für die Förderung von Start-Ups. Aber auch Oppositionsparteien haben Ausgabenwünsche angemeldet, die Linksfraktion will Reiche mehr in die Pflicht nehmen, die AfD hat Wünsche und die CDU gleich 74 Änderungsanträge gestellt. Diese Wünsche dürften allerdings kaum eine Mehrheit finden. Endgültig zustimmen soll die Bürgerschaft dem Haushalt am Donnerstag, in der letzten Sitzung vor Weihnachten.

