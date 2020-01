Stand: 13.01.2020 13:14 Uhr - NDR 90,3

Hafen: Klimaschädliches Gas wird massenhaft verwendet

Im Hamburger Hafen wird immer öfter ein Gas verwendet, das sich über 4.000 mal so stark aufs Klima auswirkt wie Kohlendioxid (CO2): Sulfuryldifluorid - kurz "SF" genannt - ist ein Insektizid und wird zum Beispiel beim Export von Holz und Nüssen verwendet.

Verbrauch verdreifacht

Unter anderem China und Australien fordern die Behandlung von Holz mit diesem Gas, damit beim Import keine Schädlinge eingeschleppt werden. Im Hafen werden die Container deshalb mit Sulfuryldifluorid behandelt. Eine Anfrage der Linksfraktion an den Senat hat ergeben, dass sich der Gebrauch der Chemikalie von 2018 zu 2019 vervierfacht hat. Im Vergleich zu 2015 wurde 2019 mit über 200 Tonnen sogar zwölfmal so viel des klima- und gesundheitsschädlichen Gases verwendet. Das "Hamburger Abendblatt" hatte zuerst darüber berichtet. Eine Ursache für den Anstieg ist laut Umweltbehörde ein Anstieg bei den Holzexporten: Deutschland habe in den vergangenen zwei Jahren viel sogenanntes Bruchholz ins Ausland verschifft.

Klimakiller-Gas in der Holzwirtschaft NDR 90,3 - 13.01.2020 12:00 Uhr Im Hamburger Hafen wird ein Gas gegen Schädlinge eingesetzt, das sich 4.000 mal stärker auf das Klima auswirkt als CO2. Die Menge ist zuletzt sogar noch stark angestiegen. Peter Feder berichtet.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

SF soll Thema bei Ministerkonferenz werden

Die Umweltbehörde ist nach eigener Angabe an der Sache dran und will sich spätestens bei der Umweltministerkonferenz der Länder im Mai dafür einsetzen, Sulfuryldiflorid bei Holzexporten bundesweit nicht mehr einzusetzen. Zumindest für das sogenannte Verpackungsholz, also zum Beispiel Paletten, gibt es demnach auch klimaverträglichere Methoden, um Schädlinge vor dem Export zu bekämpfen.

Vorwürfe der Hamburger Linksfraktion, das Problem bisher nicht berücksichtigt zu haben, weist die Umweltbehörde zurück. Demnach hätten die bisherigen Prognosen weltweit eine wesentlich geringere Freisetzung von SF vermuten lassen, als es die Zahlen aus Hamburg jetzt ergeben haben. Bei den Verhandlungen zum Kyoto-Protokoll waren Experten von einer weltweiten Emission von 2.000 Tonnen SF ausgegangen. Da 2019 allein 10 Prozent davon in Hamburg gemessen wurden, ist dieser Wert aber wohl überholt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.12.2019 | 13:00 Uhr