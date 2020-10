HVV-Kundinnen und -Kunden droht großer Streik am Donnerstag Stand: 13.10.2020 07:14 Uhr Beim HVV kommt es am Donnerstag wieder zu Warnstreiks. Von 3 Uhr morgens an ruft die Gewerkschaft ver.di die Angestellten auf, für 24 Stunden in Hamburg die Arbeit niederzulegen.

Ver.di will bei der Hochbahn alle Busse und U-Bahnen stilllegen, um höhere Schichtzulagen und eine kürzere Höchstarbeitszeit durchzusetzen. Einen ganzen Tag lang sollen keine U-Bahnen und Busse der Hochbahn rollen - nicht nur halbtags wie zuletzt.

Wegen Ansteckungsgefahr: Keine Kundgebungen

Aus Sorge vor Corona-Infektionen der Gewerkschaftsmitglieder verzichtet ver.di auf Kundgebungen. Die S-Bahnen in Hamburg fahren normal - und werden wie beim letzten Warnstreik vor zwei Wochen erwartungsgemäß überfüllt sein. Immerhin: Die Busgesellschaft VHH streikt dieses Mal nicht. Sie bedient Hamburgs Osten und Westen.

AUDIO: Warnstreik der Hochbahn am Donnerstag (1 Min)

Ver.di fordert bessere Arbeitsbedingungen

Natale Fontana, ver.di-Fachbereichsleiter, erklärte, dieser Streik für Arbeitsbedingungen sei auch im Interesse der Fahrgäste. Man sei auf die Solidarität der HVV-Kundinnen und -Kunden angewiesen, die bei Ausbruch der Pandemie den "Heldinnen und Helden der Mobilität" applaudierten. Den Beschäftigten gehe es nicht vornehmlich um Geld, sondern vor allem um bessere Arbeitsbedingungen.

Einheitliche Regelungen gewünscht

Ver.di will beispielsweise, dass es bundesweit einheitliche Regelungen für Urlaubstage, das 13. Monatsgehalt oder Weihnachtsgeld gibt. Auch soll es eine Erhöhung der Zulagen für belastende Dienste und Schichten sowie eine Begrenzung der täglichen Höchstarbeitszeit geben. Die Gewerkschaft kritisierte, dass die Arbeitgeberseite statt rasch ein Angebot vorzulegen den Tarifkonflikt auf Kosten der Fahrgäste verschleppe. Sie erwarte beim nächsten Verhandlungstermin Ende Oktober ein verhandlungsfähiges Angebot.

Hochbahn will sich nicht äußern

Hamburgs Hochbahn will sich zum Warnstreik nicht äußern. Bundesweit sind rund 87.000 Tarifbeschäftigte in 130 Verkehrsbetrieben angestellt. In Hamburg sind es den Angaben zufolge rund 7.000 Menschen.

Weitere Informationen Warnstreik beendet: U-Bahnen und Busse fahren wieder Ein Warnstreik der Gewerkschaft ver.di hat am Dienstagmorgen den U-Bahn- und Busverkehr in Hamburg weitgehend lahmgelegt. (29.09.2020) mehr HVV: Fahrgastzahlen stagnieren, Abokündigungen steigen Nach einer ersten Erholung stagnieren nun die Fahrgastzahlen im Hamburger Verkehrsverbund. Gleichzeitig kündigten im vergangenen Monat so viele Kundinnen und Kunden ihr Abonnement wie noch nie. (15.09.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.10.2020 | 07:00 Uhr