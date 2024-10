"Gorch Fock" kommt zu Besuch an die Hamburger Überseebrücke Stand: 31.10.2024 06:39 Uhr Die "Gorch Fock", das Segelschulschiff der Deutschen Marine, wird ab dem 8. November an der Überseebrücke in Hamburg festmachen. Kommandant Elmar Bornkessel lädt am 9. und 10. November Interessierte ein, das Schiff zu besichtigen.

Die Bark war zuletzt 2015 zum Hamburger Hafengeburtstag zu Gast in der Stadt. Danach hatte das Schiff recht stürmische Zeiten: Sie hatte einen Werftaufenthalt, der insgesamt sechs Jahre dauerte, einen dreistelligen Millionenbetrag kostete und für gerichtliche Auseinandersetzungen sorgte.

Zukunft der "Gorch Fock" stand auf der Kippe

Damals stand sogar die Zukunft des Schiffes auf der Kippe. Viele stellten die Notwendigkeit eines so teuren Segelschulschiffes in Frage. Doch 2021 war die "Gorch Fock" dann fertig - rundum erneuert und instand gesetzt. Die finalen Arbeiten hatte die Lürssen Werft übernommen.

TÜV für das Segelschulschiff in Hamburg

Seit Ende August ist der Segler zurück bei Lürssen. In deren Hamburger Norderwerft wird die Klasse erneuert - es ist praktisch der planmäßige Schiffs-TÜV. Am 8. November sollen die Arbeiten pünktlich beendet sein. Dann übernimmt Kommandant Elmar Bornkessel wieder sein Schiff.

"Gorch Fock": Große USA-Reise geplant

In den kommenden Monaten werden sich die Stammbesatzung und die Kadetten im Atlantik und in der Nordsee auf die große USA-Reise vorbereiten, die 2026 starten soll. Dann will die "Gorch Fock" am 4. Juli zum 250. Unabhängigkeitstag der USA im Hafen von New York einlaufen.

"Gorch Fock": Besucher zur Open Ship geladen

Doch erst einmal haben die Hamburgerinnen und Hamburger, die Möglichkeit, die "Gorch Fock" zu besichtigen. Und zwar am 9. und 10. November, jeweils von 12 Uhr bis 18 Uhr an der Überseebrücke.

Exklusive Tickets für Führungen gewinnen

NDR Hamburg verlost exklusive Führungen an Bord für zwei Personen. Der Kommandant Elmar Bornkessel begleitet Sie, Sie dürfen nicht nur an sondern auch unter Deck. Auch bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal gibt es die Möglichkeit, Tickets für die Exklusiv-Führung zu gewinnen.

Mehr über die "Gorch Fock" in der Norderwerft hören Sie im Hamburger Hafenkonzert am Sonntag, den 3. November, ab 6 Uhr oder abends ab 19 Uhr - und jederzeit auch im Hafenkonzert-Podcast.

