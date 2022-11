Stand: 30.11.2022 18:30 Uhr Glücksspiel-Bande in Eilbek aufgeflogen

Die Hamburger Polizei hat in Eilbek am Dienstagabend 15 Männer und eine Frau wegen illegalen Glücksspiels festgenommen. In Büroräumen an der Wandsbeker Chaussee sollen sie Spielautomaten aufgebaut und ohne Genehmigung Glücksspiele veranstaltet haben. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten unter anderem rund 15.600 Euro Bargeld, eine Schusswaffe und ein Messer. In einem Auto in der Nähe fanden sie weitere 6.500 Euro. Gegen die Bande wird nun weiter ermittelt.

