Geschäftsbericht: Hamburg erwirtschaftet Rekordüberschuss Stand: 03.09.2024 15:47 Uhr Die Hansestadt Hamburg hat das vergangene Jahr mit dem größten Jahresüberschuss ihrer Geschichte abgeschlossen. Insgesamt sei ein "bereinigtes Jahresergebnis" in Höhe von fast 3,3 Milliarden Euro erwirtschaftet worden, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bei der Präsentation des Geschäftsberichts.

"Mit einem Rekordabschluss bei Investitionen, Tilgung und bereinigtem Jahresergebnis kann Hamburg trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein positives Fazit für das Haushalts- und Geschäftsjahr 2023 ziehen", sagte Dressel.

Höhere Steuereinnahmen und Hapag-Lloyd-Dividende

Grund für den Geldsegen seien zwei Faktoren gewesen: zum einen Dividendenzahlungen der Reederei Hapag-Lloyd in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro sowie höhere Steuereinnahmen als erwartet. Von diesem Überschuss hätten fast 2,5 Milliarden Euro in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden können.

So viel investiert wie nie zuvor

Auch bei den Investitionen und der Tilgung von Krediten seien Rekorde aufgestellt worden, so Dressel. So habe die Stadt Hamburg ohne ihre städtischen Beteiligungen fast 1,9 Milliarden Euro investiert - nach knapp 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2022. Inklusive der Konzerntöchter seien sogar etwa 5,3 Milliarden Euro investiert worden, etwa in den Schul- und Wohnungsbau oder die Verkehrs-, Energie- und soziale Infrastruktur.

Schulden abgebaut

Neue Kredite seien in Höhe von 291 Millionen Euro aufgenommen worden. Erlaubt gewesen wären fast 2,7 Milliarden Euro. Gleichzeitig seien im vergangenen Jahr die Corona-Kredite in Höhe von rund 483 Millionen Euro vorzeitig vollständig getilgt worden. Insgesamt seien Schulden in Höhe von fast 2,5 Milliarden Euro zurückgezahlt worden - wodurch das Minus in der Kernverwaltung von rund 25,12 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf 22,67 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gesunken sei.

Höhere Kosten für Personal und Flüchtlinge

In den kommenden Jahren muss Hamburg allerdings mit steigenden Ausgaben für Personal rechnen. Und mit höheren Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten. Über den Haushaltsentwurf des Senats für die kommenden beiden Jahre wird am Mittwoch erstmals in der Bürgerschaft beraten.

Weitere Informationen Hamburger Doppel-Haushalt sieht Ausgaben in Rekordhöhe vor Der rot-grüne Senat plant für 2025/2026 mit knapp 44 Milliarden Euro. Den Haushaltsplanentwurf stellten Bürgermeister Tschentscher und Finanzsenator Dressel vor. (19.06.2024) mehr Hamburg rechnet mit etwas höheren Steuereinnahmen Entgegen dem Bundestrend erwartet Hamburg in den kommenden Jahren mehr Steuereinnahmen als noch bei der Schätzung im Herbst. Das sagte Finanzsenator Dressel. (28.05.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.09.2024 | 15:00 Uhr