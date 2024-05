Hamburg rechnet mit etwas höheren Steuereinnahmen Stand: 28.05.2024 14:09 Uhr Entgegen dem Bundestrend rechnet Hamburg in den kommenden Jahren mit höheren Steuereinnahmen als noch bei der Schätzung im Herbst. Das sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag bei der Vorlage der Mai-Steuerschätzung im Rathaus.

Für dieses Jahr werde mit einem Plus in Höhe von 30 Millionen Euro gerechnet, für 2025 mit einem Plus von 76 Millionen Euro, sagte Dressel. Insgesamt gehe man bis 2028 von Steuermehreinnahmen von 254 Millionen Euro im Vergleich zur letzten Schätzung vom November vergangenen Jahres aus.

Positive Entwicklung bei Lohn- und Gewerbesteuern

Grund für die stabilen Erwartungen sei vor allem die positive Entwicklung bei Lohn- und Gewerbesteuern, die mehr als die Hälfte des gesamten Steueraufkommens der Hansestadt ausmachten, sagte Dressel. Hier spiegele sich die im Vergleich zu anderen Bundesländern bessere konjunkturelle Entwicklung in Hamburg wider.

Bundesweite Steuerschätzung: Weniger Einnahmen

Basis der Hamburger Prognose ist die bundesweite Steuerschätzung, die Finanzminister Christian Lindern (FDP) Mitte des Monats in Berlin vorgelegt hatte. Demnach müssen Bund, Länder und Kommunen im kommenden Jahr mit 21,9 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen als noch im Herbst angenommen. Auch in den weiteren Jahren bis 2028 seien deutliche Mindereinnahmen zu erwarten.

