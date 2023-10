Gerüst eingestürzt: Vier Tote auf Baustelle in Hamburg Stand: 30.10.2023 15:35 Uhr In der Hamburger Hafencity hat es am Montagvormittag einen schweren Unfall gegeben. Vier Menschen starben, als ein Gerüst auf einer Baustelle einstürzte.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.10 Uhr auf der Baustelle für das Überseequartier. Ein Baugerüst im achten Stock stürzte mit Bauarbeitern darauf in einen innenliegenden Fahrstuhlschacht. Die eintreffenden Einsatzkräfte stießen zunächst auf drei Tote und einen lebensgefährlich verletzten Mann. Am frühen Nachmittag entdeckten sie einen weiteren Toten. Vermisst werde nun niemand mehr, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 150 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen und die Bergung sei sehr kompliziert. "Wir haben hier drei Stockwerke, wo wir Trümmerteile zur Seite schieben müssen und sichern müssen." Gerüststangen lägen kreuz und quer, die Arbeit sei wie ein "Riesen-Mikado".

Rettungskräfte im Großeinsatz in der Hafencity

Zum Bergen der Verletzten wurde schweres Gerät an die Unfallstelle geschafft. Auch das Technische Hilfswerk rückte an. Laut einem Feuerwehrsprecher war der Einsatz auf der Baustelle auch für die Feuerwehrleute lebensgefährlich. Die Baustelle wurde komplett evakuiert. Es hätten dort 1.300 bis 1.500 Menschen gearbeitet, sagte ein Bauleiter. Notfallseelsorgende wurden zur Betreuung der Einsatzkräfte und Augenzeugen und Augenzeuginnen hinzugerufen.

Kriminalpolizei ermittelt zur Unfallursache

Unterdessen haben Spezialistinnen und Spezialisten des Landeskriminalamts erste Ermittlungen vor Ort aufgenommen. "Für eine Einschätzung zur Unfallursache ist es aber noch zu früh", sagte ein Polizeisprecher. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. "Mein Beileid und meine aufrichtige Anteilnahme gelten allen Angehörigen der Opfer", schrieb er auf der Plattform X (vormals Twitter). Gleichzeitig dankte er den Einsatzkräften. Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) machte sich am Nachmittag ein Bild von der Lage an der Unglücksstelle.

Großbaustelle Überseequartier

Das Überseequartier ist eine der größten Baustellen Hamburgs. Auf dem 14 Hektar umfassenden Gelände entstehen Geschäfte, Gastronomie, Entertainment, Büros, ein Kreuzfahrtterminal, ein unterirdischer Busbahnhof, Hotels mit rund 1.150 Zimmern sowie mehr als 1.000 Wohnungen. Der nördliche Teil ist bereits seit 2019 fertig, im südlichen Teil laufen die Arbeiten. Das Immobilienunternehmen Unibail-Rodamco-Westfield investiert dabei den Angaben zufolge mehr als eine Milliarde Euro.

Nicht der erste schwere Unfall auf Hafencity-Baustellen

Auf den Baustellen der Hafencity hat es bereits mehrfach schwere Unfälle gegeben. Erst am 2. September waren vier Arbeiter bei einem ähnlichen Unfall an einer Baustelle an den Hamburger Elbbrücken unweit der Hafencity von einem Gerüst gestürzt und teils lebensbedrohlich verletzt worden. Im Juni waren bei einem Brand auf einer anderen Baustelle im Überseequartier mehrere Gasflaschen explodiert. Von dem zehnstöckigen Rohbau zog eine große Rauchwolke in Richtung Innenstadt. Und im April 2020 waren auf einer Baustelle an der Zweibrückenstraße in der Hafencity zwei Arbeiter von herabfallenden Bauteilen schwer verletzt worden.

