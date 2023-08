Überseequartier: Hamburgs größte Baustelle feiert Richtfest

Stand: 30.08.2023 17:39 Uhr

Hamburgs größte Baustelle hat am Mittwoch Richtfest gefeiert. Das Überseequartier in der Hafencity wird das größte Erlebnis- und Einkaufszentrum Nordeuropas. Es wird zehnmal so groß wie die Europa-Passage an der Alster.