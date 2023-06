Hamburger Feuerwehr löscht Baustellen-Brand in der Hafencity Stand: 09.06.2023 19:47 Uhr Die Hamburger Feuerwehr hat am Freitag einen Brand auf einer Baustelle in der Hafencity gelöscht. Das Feuer sorgte für dunkle Rauchwolken, die weithin sichtbar waren.

Der Brand war laut Polizei offenbar auf dem Dach eines zehnstöckigen Gebäudes im Überseequartier ausgebrochen, das sich noch im Bau befindet. Weil mehrere Gasflaschen explodierten, waren laute Detonationsgeräusche zu hören. Der Brand löste auch eine große dunkle Rauchsäule aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot in der Chicagostraße an. Nach gut zwei Stunden hatten die Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Rund 100 Bauarbeiter konnten sich rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen.

Amtliche Warnmeldung aufgehoben

Wegen der starken Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr eine amtliche Warnmeldung herausgegeben, die am frühen Abend wieder aufgehoben werden konnte. Die Bevölkerung im betroffenen Bereich war vor einer Beeinträchtigung durch Rauchgase gewarnt worden. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Brandursache noch unklar

Wegen des großen Feuerwehreinsatzes regelte die Polizei in der Nähe des Brandes den Verkehr. Auch die U-Bahn-Linie 4 war vorübergehend betroffen, die U-Bahnen konnten zwischenzeitlich nur zwischen Elbbrücken und Hafencity Universität fahren. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

AUDIO: Brand in der Hamburger Hafencity ist gelöscht (1 Min) Brand in der Hamburger Hafencity ist gelöscht (1 Min)

Weitere Informationen 1 Min Starke Rauchentwicklung durch Brand in der Hafencity Auf einer Baustelle im Überseequartier in der Hamburger Hafencity hat es am Freitag gebrannt. 1 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 09.06.2023 | 19:30 Uhr