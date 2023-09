Arbeitsunfall an den Elbbrücken: Männer stürzen von Gerüst Stand: 02.09.2023 16:18 Uhr An den Elbbrücken in Hamburg hat es einen schweren Arbeitsunfall gegeben. Ein Baugerüst brach zusammen. Vier Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Das Unglück passierte bei einem Manöver unter der Brücke. Offenbar sollte ein Baugerüst von zehn Männern unter die Elbbrücken gesetzt werden. Plötzlich brach es zusammen und vier der Männer stürzten in die Tiefe. Laut Feuerwehr fielen sie bis zu sechs Meter tief. Einer der Verunfallten wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Seine Kollegen erlitten mehrere Knochenbrüche.

Höhenretter der Feuerwehr im Einsatz

Die Arbeiter, die nicht abgestürzt waren, alarmierten die Feuerwehr. Die für solche Einsätze ausgebildeten Höhenretter der Feuerwehr waren sehr schnell am Einsatzort, weil sie in der Nähe eine Übung hatten. Sie brachten die schwer verletzten Männer in Sicherheit. Die Arbeiter kamen mit einem Rettungshubschrauber und mehreren Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die unverletzten Arbeiter mussten von Seelsorgenden betreut werden. Weshalb das Gerüst einbrach, ermittelt nun die Polizei.

