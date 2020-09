Stand: 25.09.2020 09:24 Uhr - NDR 90,3

Gericht erlaubt größere "Fridays for Future"-Demo

Die Demonstration der Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" kann heute in Hamburg doch in einem größeren Rahmen stattfinden. Das hat das Verwaltungsgericht in der Hansestadt entschieden. Wie ursprünglich geplant, dürfen demnach drei Demonstrationszüge starten. Jeweils 3.500 Teilnehmende sind laut Gericht gestattet. Der Start ist für 14 Uhr am Busbahnhof Altona, auf der Lombardsbrücke und am Berliner Tor geplant.

Der einzige Unterschied zum ursprünglich geplanten Verlauf der Demonstrationen ist, dass bei der Endkundgebung die Abstände der drei Demozüge zueinander größer sein müssen. Einem Gerichtssprecher zufolge müssen es mindestens 300 Meter sein. Es besteht allerdings auch noch die Möglichkeit für die Behörden, das Oberverwaltungsgericht anzurufen.

Sozialbehörde wollte kleinere Demo

Wegen der Corona-Pandemie wollte die Sozialbehörde nur insgesamt 2.000 Menschen bei der Demonstration zulassen. Außerdem sollte es die geplante Abschlusskundgebung in der Ludwig-Erhard-Straße nicht geben. Als für Gesundheit zuständige Fachbehörde habe man hinsichtlich der "Fridays-for-Future"-Demo aus "epidemiologischer Sicht" große Bedenken, hatte ein Sprecher der Sozialbehörde am Donnerstag gesagt. "Erstens ist es bei so großen Menschenansammlung nicht immer möglich, Abstand zu wahren. Zweitens ist die Kontaktnachverfolgung außerordentlich schwer." Außerdem sei durch das Alter der zu erwartenden Teilnehmenden zu befürchten, dass mögliche Infektionen nach dem Motto "Von der Demo in die Schule" ins Bildungssystem übertragen werden können.

Ein Sprecher von "Fridays for Future" erklärte: "Wir hatten keine Zweifel daran, im Recht zu sein und eine sichere Demonstration durchführen zu können. Das Verhalten der Sozialbehörde ist für uns immer noch unverständlich, wir bewerten diesen kurzfristigen Eingriff in das Versammlungsrecht und das generelle Verhalten der Behörde als fahrlässig und unprofessionell."

Weltweit zahlreiche Demos

Allein in Deutschland soll heute im Rahmen des sechsten globalen Klimastreiks unter dem Motto "Kein Grad weiter!" an mindestens 400 Orten demonstriert werden. Weltweit sind rund 2.500 Veranstaltungen geplant.

