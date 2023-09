Tödliche Abbiegeunfälle: Hamburger Polizei kontrolliert Lkw Stand: 20.09.2023 16:30 Uhr In diesem Jahr sind in Hamburg bereits neun Menschen bei Unfälle mit einem Lastwagen tödlich verletzt worden. Am Mittwoch reagierte die Polizei mit verschärften Verkehrskontrollen in Eimsbüttel.

Dabei lag der Fokus auf dem Tempolimit für Lkw beim Rechtsabbiegen. Etwa 20 Beamtinnen und Beamte waren bei der Kontrolle an der Fruchtallee/Ecke Doormansweg am Mittwoch im Einsatz, um die Geschwindigkeit der Lastwagen zu messen. Vorschriftsmäßig gilt für Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht ein Tempolimit von bis zu sieben Stundenkilometern beim Rechtsabbiegen in Ortschaften.

Lkw-Fahrern droht Bußgeld und ein Punkt in Flensburg

Sind die Lkw mit Schrittgeschwindigkeit beim Abbiegen unterwegs, haben die Fahrerinnen und Fahrer mehr Zeit, um besser auf Radfahrende zu achten. Bei Verstößen gegen die Geschwindigkeit droht ein Bußgeld von 70 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Bilanz: 49 Lastwagen kontrolliert, 10 waren zu schnell

Innerhalb von fünf Stunden haben die Beamtinnen und Beamten am Mittwoch insgesamt 49 Lkw kontrolliert. Dabei haben sie die Geschwindigkeit der Fahrzeuge mit einer Radarpistole gemessen. Zehn Lastwagen überschritten das Tempolimit beim Abbiegen - das höchste Tempo: 23 Stundenkilometer. Laut den Beamtinnen und Beamten reagierten die Fahrerinnen und Fahrer überrascht. Sie hatten offenbar nicht bemerkt, dass sie zu schnell unterwegs waren und zeigten sich bei den Kontrollen verständnisvoll.

