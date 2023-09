Hamburg: Wieder schwerer Fahrrad-Unfall mit Lkw Stand: 14.09.2023 17:41 Uhr In Hamburg hat es erneut einen schweren Unfall mit einem Lastwagen und einer Radfahrerin gegeben.

An der Lübecker Straße/Ecke Wartenau im Stadtteil Hohenfelde wurde die Frau am Donnerstagnachmittag auf ihrem Fahrrad von einem abbiegenden Lastwagen überfahren.

Frau offenbar mitgeschleift

Nach noch nicht bestätigten Berichten schleifte der Lkw die Radfahrerin 30 Meter mit, bevor der Fahrer den Unfall bemerkte. Ein Rettungswagen kam zufällig am Unfallort vorbei und die Sanitäter und Sanitäterinnen konnten Erste Hilfe leisten, bis die Feuerwehr die Verletzte befreien konnte. Sie wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Den genauen Unfallhergang will die Polizei jetzt klären. Immer wieder gibt es in Hamburg schwere Fahrrad-Unfälle mit abbiegenden Lastwagen. Zuletzt war Ende August ein 15-jähriger Radfahrer in Groß-Flottbek ums Leben gekommen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18.00 | 14.09.2023 | 18:00 Uhr