Tödlicher Unfall in Hamburg: Lkw überfährt 15-jährigen Radfahrer Stand: 31.08.2023 12:59 Uhr In Hamburg hat es erneut einen tödlichen Unfall mit einem abbiegenden Lastwagen gegeben. Ein 67-Jähriger erfasste mit seinem Lkw einen 15 Jahre alten Radfahrer am Dienstagnachmittag an der Osdorfer Landstraße im Stadtteil Groß Flottbek.

Der 67 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges wollte mit seinem tonnenschweren Fahrzeug auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen. Dabei übersah er den 15-jährigen Radfahrer und überrollte ihn. Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät - er starb an der Unfallstelle.

Lkw hatte kein Abbiegeassistenzsystem

Rund ein Dutzend Zeuginnen und Zeugen hatten den Unfall mitbekommen. Sie mussten von Seelsorgenden betreut werden. Der Fahrer des Lasters kam mit einem Schock ins Krankenhaus. An der Zufahrt des Parkplatzes steht ein Schild, das Lastwagen ab einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen die Einfahrt verbietet. Weshalb der 67-Jährige trotzdem dort hineinfuhr, ist unklar. Nach NDR Informationen verfügte der Lkw über kein Abbiegeassistenzsystem. Für Neufahrzeuge ist ein solches Assistenzsystem mittlerweile Pflicht.

Zeugen gesucht

Die Osdorfer Landstraße war wegen des Unfalls am Dienstag bis in den späten Abend voll gesperrt. Die Polizei untersuchte den Unfallort mit einem 3D-Scanner und ein Polizeihubschrauber machte Fotos aus der Luft. Die Polizei versucht nun herauszufinden, wie genau der Unfall passieren konnte. Sachverständige waren dort am Mittwochnachmittag erneut unterwegs, um den Unfall zu rekonstruieren. Die Osdorfer Landstraße war stadteinwärts gesperrt. Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich unter 040 / 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

ADFC wirft Politik Versagen vor

Es ist bereits der fünfte tödliche Abbiegeunfall in diesem Jahr in Hamburg. Daher auch die deutliche Kritik von Kaija Dehnkamp vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC): Durch mehr Radverkehr komme es auch zu mehr Unfällen, was unter anderem daran liege, dass es einfach nicht genug Platz für den Radverkehr gäbe. "Dass es immer wieder zu tödlichen Abbiegeunfällen in Hamburg kommen kann, immer durch rechtsabbiegende Lkw-Fahrer, ist ein Problem. Und offenbar ist da ein Versagen in der Politik, das da keine Lösung gefunden wird", so Dehnkamp.

