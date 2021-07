Gedenkstein für Opfer von Neonazis in Langenhorn Stand: 24.07.2021 20:13 Uhr Am Sonnabend wurde in Langenhorn ein Gedenkstein zu Ehren von Mehmet Kaymakci eingeweiht. Am 24. Juli 1985 war er aus rassistischen Motiven im Stadtteil ermordet worden.

In der Nähe des Kiwittsmoor-Parks, wo der Gedenkstein heute eingeweiht wurde, geriet Mehmet Kaymakci vor 36 Jahren in einen Streit mit drei Neonazis. Sie erschlugen den damals 29-Jährigen später in der Nacht mit einem Betonklotz. Zur Einweihung des Gedenksteines kamen am Sonnabend neben der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) auch Angehörige des Verstorbenen aus der Türkei und den Niederlanden nach Hamburg. Der Gedenkstein wurde mit Mitteln der Bezirksversammlung Nord finanziert, um an das Opfer der rassistisch motivierten Tat zu erinnern.

