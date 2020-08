Stand: 21.08.2020 14:07 Uhr - NDR 90,3

"Fridays for Future" und BUND: Demo auf dem Fischmarkt

Aktivistinnen und Aktivisten von "Fridays for Future" und der Umweltschutzorganisation BUND haben am Freitag auf dem Hamburger Fischmarkt für einen schonenderen Umgang mit den Ressourcen der Erde demonstriert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten Banner mit der Aufschrift "Endliche Ressourcen, Unendliche Ignoranz" und Buchstabenschilder, die das Wort "Wachstumswahn" ergeben.

Wegen Corona: Erdüberlastungstag später

Die Demonstrierenden wollten auf den globalen Erdüberlastungstag 2020 aufmerksam machen. Das "Global Footprint Network" berechnet jeweils den Tag, an dem die Ressourcen für das laufende Jahr erschöpft sind. In diesem Jahr ist das der 22. August 2020 - wegen der Corona-Pandemie drei Wochen später als im vergangenen Jahr.

"Fridays for Future": Demo auf dem Hamburger Fischmarkt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 21.08.2020 11:40 Uhr Die Aktivisten von "Fridays for Future" haben auf dem Fischmarkt in Hamburg gemeinsam mit dem BUND für einen schonenderen Umgang mit Ressourcen demonstriert. Karsten Sekund berichtet.







Grundsätzliches Umdenken gefordert

"Wachstum als oberstes Ziel von Wirtschaft und Politik ist in keiner Weise zukunftsfähig", sagte Sascha Haupt vom BUND Hamburg. "Wir brauchen ein grundsätzliches Umdenken und eine Veränderung hin zu einer Gesellschaft, die nicht auf Wirtschaftswachstum angewiesen ist." Statt einer immer weiteren Steigerung des Konsums müssten andere Werte wie zum Beispiel Solidarität innerhalb der Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken. "Mit immer größer, immer weiter, immer höher werden wir unsere Lebensgrundlage nicht retten, sondern sie endgültig zerstören", sagte Annika Kruse von "Fridays for Future".

