"Fridays for Future": Der Norden geht auf die Straße Stand: 24.09.2021 07:47 Uhr Zwei Tage vor der Bundestagswahl gehen die Aktivisten und Aktivistinnen von "Fridays for Future" (FFF) bei zahlreichen Kundgebungen auf die Straße. Rund 20.000 Teilnehmende werden am Mittag allein in Hamburg erwartet. Die Aktivisten wollen, dass die anstehende Wahl eine "Klimawahl" wird.

Das Motto der Aktion mit mehr als 80 Demonstrationen im Norden lautet "#AllefürsKlima". Neben weiteren Umweltorganisationen, die zur Teilnahme an dem "globalen Klimastreik" aufgerufen haben, unterstützen in Hamburg auch prominente Musiker die jungen Klimaschützer und Klimaschützerinnen: Jan Delay, Zoe Wees, AnnenMayKantereit und Enno Bunger wollen heute auftreten. Aufgrund des Protests empfiehlt die Polizei die Innenstadt großräumig zu umfahren und S- und U-Bahnen zu nutzen. Die Demo beginnt um 12 Uhr.

Der ganze Norden auf den Beinen für Klimaschutz

Auch in mehr als 80 Orten im Norden wird demonstriert: mit Mahnwachen wie am Güstrower Rathaus oder wie in Ludwigslust unterstützt von ParentsForFuture. In Hannover werden die Protestierenden auf der Ihme einen lebensgroßen Wal aus recyceltem Material schwimmen lassen - begleitet von Musik, Booten und Kanus. Zahlreiche Dörfer wie Hude, Zetel und Norderney sind ebenfalls Orte des Protests. Die Polizei in Bremen rechnet mit mehreren tausend Teilnehmenden sowie Verkehrsbehinderungen. Die Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik Claudia Kemfert von der Leuphana Universität in Lüneburg rief auf Twitter auch im Namen der ScientistsForFuture zur Teilnahme an den Demos auf.

Das fordert Fridays for Future Die "Fridays for Future"-Bewegung Deutschland hat im April 2019 ihre Forderungen veröffentlicht. Sie fordert den Kohleausstieg bis 2030 und eine komplett nachhaltige Energieversorgung sowie die sogenannte Nettonull bis 2035. Bis Ende des Jahres 2019 solle ein Viertel der Kohlekraft abgeschaltet, Subventionen für fossile Energie beendet und die CO2-Steuer eingeführt werden. Ziel aller Maßnahmen ist die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad und die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens.

Hier wird demonstriert: Alfeld, Aurich, Bad Nenndorf, Bad Oldesloe, Bad Zwischenahn, Bargetheide, Barmstedt, Bergen, Beverungen, Braunschweig, Bremerhaven, Bruchhausen-Vilsen, Buchholz, Bunde, Burgdorf, Buxtehude, Bückeburg, Celle, Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Eckernförde, Einbeck, Eutin, Friedrichskoog, Ganderkesee, Geesthacht, Gifhorn, Goslar, Greifswald, Göttingen, Haffkrug, Hameln, Hannover, Heide, Hildesheim, Holzminden, Hude, Husum, Itzehoe, Kiel, Leer, Lehrte, Lingen, Lübeck, Lüchow, Lüneburg, Melle, Neumünster, Neustrelitz, Nienburg (Weser), Norderney, Nordhorn, Oldenburg, Papenburg, Peine, Rastede, Rendsburg, Rostock, Schleswig, Schwerin, Seesen, Soltau, Stade, Stralsund, Sulingen, Uelzen, Uslar, Vechta, Verden, Visselhövede, Walsrode, Wangelin, Waren, Westerstede, Wilhelmshaven, Winsen, Wismar, Wolfsburg, Zetel

"Es braucht jetzt Druck"

"Die nächste Bundesregierung entscheidet, ob wir der Klimakrise noch entgegentreten können", sagte Emma Pfeuffer, Sprecherin von FFF Hamburg. Keine Partei habe derzeit einen ausreichenden Plan, um die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. "Politik handelt nicht, ohne entsprechenden Druck - und für den braucht es alle jetzt."

